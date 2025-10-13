SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Gold Following
Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 comentarios
Fiabilidad
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 143%
Exness-Real9
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
909
Transacciones Rentables:
775 (85.25%)
Transacciones Irrentables:
134 (14.74%)
Mejor transacción:
40.58 USD
Peor transacción:
-65.68 USD
Beneficio Bruto:
3 326.44 USD (3 100 531 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
51 (316.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
316.00 USD (51)
Ratio de Sharpe:
0.28
Actividad comercial:
24.58%
Carga máxima del depósito:
33.01%
Último trade:
7 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
10.15
Transacciones Largas:
905 (99.56%)
Transacciones Cortas:
4 (0.44%)
Factor de Beneficio:
2.81
Beneficio Esperado:
2.36 USD
Beneficio medio:
4.29 USD
Pérdidas medias:
-8.85 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
5 (-46.47 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-178.24 USD (4)
Crecimiento al mes:
22.46%
Pronóstico anual:
272.48%
Trading algorítmico:
42%
Reducción de balance:
Absoluto:
4.07 USD
Máxima:
210.89 USD (6.90%)
Reducción relativa:
De balance:
6.90% (210.89 USD)
De fondos:
29.95% (893.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 909
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.58 USD
Peor transacción: -66 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 51
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +316.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -46.47 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real9" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.25 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 22:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gold Following
100 USD al mes
143%
0
0
USD
3.6K
USD
16
42%
909
85%
25%
2.80
2.36
USD
30%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.