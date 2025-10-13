- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
909
Negociações com lucro:
775 (85.25%)
Negociações com perda:
134 (14.74%)
Melhor negociação:
40.58 USD
Pior negociação:
-65.68 USD
Lucro bruto:
3 326.44 USD (3 100 531 pips)
Perda bruta:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (316.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.00 USD (51)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
24.58%
Depósito máximo carregado:
33.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
10.15
Negociações longas:
905 (99.56%)
Negociações curtas:
4 (0.44%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-8.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-46.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.24 USD (4)
Crescimento mensal:
22.46%
Previsão anual:
272.48%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.07 USD
Máximo:
210.89 USD (6.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.90% (210.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.95% (893.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|909
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +40.58 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +316.00 USD
Máxima perda consecutiva: -46.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
143%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
16
42%
909
85%
25%
2.80
2.36
USD
USD
30%
1:100