Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 143%
Exness-Real9
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
909
Negociações com lucro:
775 (85.25%)
Negociações com perda:
134 (14.74%)
Melhor negociação:
40.58 USD
Pior negociação:
-65.68 USD
Lucro bruto:
3 326.44 USD (3 100 531 pips)
Perda bruta:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
51 (316.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
316.00 USD (51)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
24.58%
Depósito máximo carregado:
33.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
10.15
Negociações longas:
905 (99.56%)
Negociações curtas:
4 (0.44%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
2.36 USD
Lucro médio:
4.29 USD
Perda média:
-8.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-46.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-178.24 USD (4)
Crescimento mensal:
22.46%
Previsão anual:
272.48%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4.07 USD
Máximo:
210.89 USD (6.90%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
6.90% (210.89 USD)
Pelo Capital Líquido:
29.95% (893.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 909
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +40.58 USD
Pior negociação: -66 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 51
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +316.00 USD
Máxima perda consecutiva: -46.47 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real9" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.11.25 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 22:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
