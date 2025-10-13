SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Gold Following
Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 avis
Fiabilité
8 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 55%
Exness-Real9
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
435
Bénéfice trades:
367 (84.36%)
Perte trades:
68 (15.63%)
Meilleure transaction:
40.58 USD
Pire transaction:
-50.21 USD
Bénéfice brut:
1 320.31 USD (1 236 143 pips)
Perte brute:
-495.12 USD (458 947 pips)
Gains consécutifs maximales:
48 (104.98 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
114.29 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
7.46%
Charge de dépôt maximale:
14.77%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
124
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
13.67
Longs trades:
431 (99.08%)
Courts trades:
4 (0.92%)
Facteur de profit:
2.67
Rendement attendu:
1.90 USD
Bénéfice moyen:
3.60 USD
Perte moyenne:
-7.28 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-46.47 USD)
Perte consécutive maximale:
-57.45 USD (2)
Croissance mensuelle:
36.15%
Algo trading:
71%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.07 USD
Maximal:
60.38 USD (3.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
3.67% (60.38 USD)
Par fonds propres:
10.52% (196.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDm 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDm 825
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDm 777K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.58 USD
Pire transaction: -50 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +104.98 USD
Perte consécutive maximale: -46.47 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Aucun avis
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.