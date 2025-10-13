시그널섹션
Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 리뷰
안정성
17
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 157%
Exness-Real9
1:100
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 011
이익 거래:
856 (84.66%)
손실 거래:
155 (15.33%)
최고의 거래:
59.83 USD
최악의 거래:
-172.46 USD
총 수익:
4 168.88 USD (3 771 555 pips)
총 손실:
-1 814.00 USD (1 637 032 pips)
연속 최대 이익:
51 (316.00 USD)
연속 최대 이익:
316.00 USD (51)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
30.01%
최대 입금량:
33.01%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
97
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
8.41
롱(주식매수):
995 (98.42%)
숏(주식차입매도):
16 (1.58%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
2.33 USD
평균 이익:
4.87 USD
평균 손실:
-11.70 USD
연속 최대 손실:
5 (-46.47 USD)
연속 최대 손실:
-178.24 USD (4)
월별 성장률:
20.75%
연간 예측:
251.80%
Algo 트레이딩:
38%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.07 USD
최대한의:
279.91 USD (7.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.22% (279.91 USD)
자본금별:
29.95% (893.52 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSDm 1011
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSDm 2.4K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSDm 2.1M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +59.83 USD
최악의 거래: -172 USD
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +316.00 USD
연속 최대 손실: -46.47 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2025.12.31 21:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 19:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.31 07:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.25 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 22:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.