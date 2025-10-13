- 자본
- 축소
트레이드:
1 011
이익 거래:
856 (84.66%)
손실 거래:
155 (15.33%)
최고의 거래:
59.83 USD
최악의 거래:
-172.46 USD
총 수익:
4 168.88 USD (3 771 555 pips)
총 손실:
-1 814.00 USD (1 637 032 pips)
연속 최대 이익:
51 (316.00 USD)
연속 최대 이익:
316.00 USD (51)
샤프 비율:
0.24
거래 활동:
30.01%
최대 입금량:
33.01%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
97
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
8.41
롱(주식매수):
995 (98.42%)
숏(주식차입매도):
16 (1.58%)
수익 요인:
2.30
기대수익:
2.33 USD
평균 이익:
4.87 USD
평균 손실:
-11.70 USD
연속 최대 손실:
5 (-46.47 USD)
연속 최대 손실:
-178.24 USD (4)
월별 성장률:
20.75%
연간 예측:
251.80%
Algo 트레이딩:
38%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4.07 USD
최대한의:
279.91 USD (7.22%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.22% (279.91 USD)
자본금별:
29.95% (893.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|1011
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|2.1M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +59.83 USD
최악의 거래: -172 USD
연속 최대 이익: 51
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +316.00 USD
연속 최대 손실: -46.47 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real9"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
157%
0
0
USD
USD
3.9K
USD
USD
17
38%
1 011
84%
30%
2.29
2.33
USD
USD
30%
1:100