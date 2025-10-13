СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gold Following
Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 141%
Exness-Real9
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
905
Прибыльных трейдов:
771 (85.19%)
Убыточных трейдов:
134 (14.81%)
Лучший трейд:
40.58 USD
Худший трейд:
-65.68 USD
Общая прибыль:
3 302.01 USD (3 088 317 pips)
Общий убыток:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (316.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.00 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
25.92%
Макс. загрузка депозита:
33.01%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
10.04
Длинных трейдов:
901 (99.56%)
Коротких трейдов:
4 (0.44%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
4.28 USD
Средний убыток:
-8.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-46.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.24 USD (4)
Прирост в месяц:
23.07%
Годовой прогноз:
279.97%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.07 USD
Максимальная:
210.89 USD (6.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.90% (210.89 USD)
По эквити:
29.95% (893.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 905
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.58 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +316.00 USD
Макс. убыток в серии: -46.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.25 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 22:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Gold Following
100 USD в месяц
141%
0
0
USD
3.6K
USD
15
43%
905
85%
26%
2.78
2.34
USD
30%
1:100
