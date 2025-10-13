- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
905
Прибыльных трейдов:
771 (85.19%)
Убыточных трейдов:
134 (14.81%)
Лучший трейд:
40.58 USD
Худший трейд:
-65.68 USD
Общая прибыль:
3 302.01 USD (3 088 317 pips)
Общий убыток:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
Макс. серия выигрышей:
51 (316.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
316.00 USD (51)
Коэффициент Шарпа:
0.28
Торговая активность:
25.92%
Макс. загрузка депозита:
33.01%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
37
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
10.04
Длинных трейдов:
901 (99.56%)
Коротких трейдов:
4 (0.44%)
Профит фактор:
2.79
Мат. ожидание:
2.34 USD
Средняя прибыль:
4.28 USD
Средний убыток:
-8.85 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-46.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-178.24 USD (4)
Прирост в месяц:
23.07%
Годовой прогноз:
279.97%
Алготрейдинг:
43%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4.07 USD
Максимальная:
210.89 USD (6.90%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
6.90% (210.89 USD)
По эквити:
29.95% (893.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|905
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.58 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 51
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +316.00 USD
Макс. убыток в серии: -46.47 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real9" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
141%
0
0
USD
USD
3.6K
USD
USD
15
43%
905
85%
26%
2.78
2.34
USD
USD
30%
1:100