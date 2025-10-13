SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gold Following
Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 146%
Exness-Real9
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
920
Gewinntrades:
784 (85.21%)
Verlusttrades:
136 (14.78%)
Bester Trade:
40.58 USD
Schlechtester Trade:
-65.68 USD
Bruttoprofit:
3 404.94 USD (3 151 866 pips)
Bruttoverlust:
-1 215.86 USD (1 135 669 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
51 (316.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
316.00 USD (51)
Sharpe Ratio:
0.28
Trading-Aktivität:
24.58%
Max deposit load:
33.01%
Letzter Trade:
18 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
10.38
Long-Positionen:
916 (99.57%)
Short-Positionen:
4 (0.43%)
Profit-Faktor:
2.80
Mathematische Gewinnerwartung:
2.38 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
5 (-46.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-178.24 USD (4)
Wachstum pro Monat :
22.54%
Jahresprognose:
273.54%
Algo-Trading:
42%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4.07 USD
Maximaler:
210.89 USD (6.90%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.90% (210.89 USD)
Kapital:
29.95% (893.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 920
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 2.2K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 2M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.58 USD
Schlechtester Trade: -66 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 51
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +316.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -46.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real9" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.11.25 09:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 01:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 09:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.17 04:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.13 22:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 13:34
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gold Following
100 USD pro Monat
146%
0
0
USD
3.7K
USD
16
42%
920
85%
25%
2.80
2.38
USD
30%
1:100
