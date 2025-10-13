- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
909
利益トレード:
775 (85.25%)
損失トレード:
134 (14.74%)
ベストトレード:
40.58 USD
最悪のトレード:
-65.68 USD
総利益:
3 326.44 USD (3 100 531 pips)
総損失:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
最大連続の勝ち:
51 (316.00 USD)
最大連続利益:
316.00 USD (51)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
24.58%
最大入金額:
33.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
10.15
長いトレード:
905 (99.56%)
短いトレード:
4 (0.44%)
プロフィットファクター:
2.81
期待されたペイオフ:
2.36 USD
平均利益:
4.29 USD
平均損失:
-8.85 USD
最大連続の負け:
5 (-46.47 USD)
最大連続損失:
-178.24 USD (4)
月間成長:
22.46%
年間予想:
272.48%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
4.07 USD
最大の:
210.89 USD (6.90%)
比較ドローダウン:
残高による:
6.90% (210.89 USD)
エクイティによる:
29.95% (893.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|909
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.58 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 51
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +316.00 USD
最大連続損失: -46.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real9"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
