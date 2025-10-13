- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
905
盈利交易:
771 (85.19%)
亏损交易:
134 (14.81%)
最好交易:
40.58 USD
最差交易:
-65.68 USD
毛利:
3 302.01 USD (3 088 317 pips)
毛利亏损:
-1 185.30 USD (1 120 384 pips)
最大连续赢利:
51 (316.00 USD)
最大连续盈利:
316.00 USD (51)
夏普比率:
0.28
交易活动:
25.92%
最大入金加载:
33.01%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
2 小时
采收率:
10.04
长期交易:
901 (99.56%)
短期交易:
4 (0.44%)
利润因子:
2.79
预期回报:
2.34 USD
平均利润:
4.28 USD
平均损失:
-8.85 USD
最大连续失误:
5 (-46.47 USD)
最大连续亏损:
-178.24 USD (4)
每月增长:
23.07%
年度预测:
279.97%
算法交易:
43%
结余跌幅:
绝对:
4.07 USD
最大值:
210.89 USD (6.90%)
相对跌幅:
结余:
6.90% (210.89 USD)
净值:
29.95% (893.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|905
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|2M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.58 USD
最差交易: -66 USD
最大连续赢利: 51
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +316.00 USD
最大连续亏损: -46.47 USD
