Jiming Chen

Gold Following

Jiming Chen
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 55%
Exness-Real9
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
435
Profit Trade:
367 (84.36%)
Loss Trade:
68 (15.63%)
Best Trade:
40.58 USD
Worst Trade:
-50.21 USD
Profitto lordo:
1 320.31 USD (1 236 143 pips)
Perdita lorda:
-495.12 USD (458 947 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (104.98 USD)
Massimo profitto consecutivo:
114.29 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
7.46%
Massimo carico di deposito:
14.77%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
124
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
13.67
Long Trade:
431 (99.08%)
Short Trade:
4 (0.92%)
Fattore di profitto:
2.67
Profitto previsto:
1.90 USD
Profitto medio:
3.60 USD
Perdita media:
-7.28 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-46.47 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.45 USD (2)
Crescita mensile:
36.15%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.07 USD
Massimale:
60.38 USD (3.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
3.67% (60.38 USD)
Per equità:
10.52% (196.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 435
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 825
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 777K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.58 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +104.98 USD
Massima perdita consecutiva: -46.47 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.31 20:28
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:100 - 1:2000
2025.10.27 12:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.13 06:53
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
