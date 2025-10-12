- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
341
Kârla kapanan işlemler:
132 (38.70%)
Zararla kapanan işlemler:
209 (61.29%)
En iyi işlem:
104.90 USD
En kötü işlem:
-90.30 USD
Brüt kâr:
4 844.34 USD (196 225 pips)
Brüt zarar:
-5 712.25 USD (219 601 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (465.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
465.32 USD (9)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
-0.50
Alış işlemleri:
161 (47.21%)
Satış işlemleri:
180 (52.79%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-2.55 USD
Ortalama kâr:
36.70 USD
Ortalama zarar:
-27.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-613.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-613.00 USD (21)
Aylık büyüme:
-41.83%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 300.83 USD
Maksimum:
1 735.60 USD (182.74%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-750
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +104.90 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 21
Maksimum ardışık kâr: +465.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -613.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
İnceleme yok