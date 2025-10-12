- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
491
Negociações com lucro:
210 (42.76%)
Negociações com perda:
281 (57.23%)
Melhor negociação:
268.31 USD
Pior negociação:
-151.32 USD
Lucro bruto:
12 153.26 USD (496 698 pips)
Perda bruta:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 704.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 704.49 USD (18)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
51.42%
Depósito máximo carregado:
3.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
265 (53.97%)
Negociações curtas:
226 (46.03%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.89 USD
Lucro médio:
57.87 USD
Perda média:
-39.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-613.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 077.90 USD (13)
Crescimento mensal:
34.68%
Previsão anual:
420.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 300.83 USD
Máximo:
1 827.89 USD (74.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (1 735.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.27% (427.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|90K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +268.31 USD
Pior negociação: -151 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 704.49 USD
Máxima perda consecutiva: -613.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
Sem comentários
