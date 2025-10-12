SinaisSeções
Abdi bertus wahyu tarigan
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
0 comentários
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
491
Negociações com lucro:
210 (42.76%)
Negociações com perda:
281 (57.23%)
Melhor negociação:
268.31 USD
Pior negociação:
-151.32 USD
Lucro bruto:
12 153.26 USD (496 698 pips)
Perda bruta:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (1 704.49 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 704.49 USD (18)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
51.42%
Depósito máximo carregado:
3.95%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
0.51
Negociações longas:
265 (53.97%)
Negociações curtas:
226 (46.03%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
1.89 USD
Lucro médio:
57.87 USD
Perda média:
-39.94 USD
Máximo de perdas consecutivas:
21 (-613.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 077.90 USD (13)
Crescimento mensal:
34.68%
Previsão anual:
420.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 300.83 USD
Máximo:
1 827.89 USD (74.97%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
100.00% (1 735.60 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.27% (427.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 436
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 90K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +268.31 USD
Pior negociação: -151 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 13
Máximo lucro consecutivo: +1 704.49 USD
Máxima perda consecutiva: -613.00 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
Larson-Demo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Sem comentários
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.