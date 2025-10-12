A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

EquitiGroup-Live 0.00 × 1 GhanaFX-Main 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live08 0.00 × 1 EGlobalTrade-Cent7 0.00 × 2 AdmiralMarkets-Live 0.00 × 1 AGMGroupLtd-Real 0.00 × 29 Larson-Demo 0.00 × 1 FxClearing-Main2 0.00 × 1 Darwinex-LiveUK 0.00 × 4 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 6 FXNet-Real 0.00 × 1 AM-UK-Live 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 QTrade-Classic Server 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 3TGFX-Main 0.00 × 1 InstaForex-Contest.com 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 2 RoboForex-Prime 0.00 × 3 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live27 0.00 × 4 Exness-Real16 0.00 × 2 PreciseFX-Live 0.00 × 1 Exness-Real29 0.00 × 3 318 mais ... Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar Para estatísticas em detalhe,ou