シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Abdi bertus wahyu tarigan
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi bertus wahyu tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
レビュー0件
28週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
491
利益トレード:
210 (42.76%)
損失トレード:
281 (57.23%)
ベストトレード:
268.31 USD
最悪のトレード:
-151.32 USD
総利益:
12 153.26 USD (496 698 pips)
総損失:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 704.49 USD)
最大連続利益:
1 704.49 USD (18)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
51.42%
最大入金額:
3.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
265 (53.97%)
短いトレード:
226 (46.03%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.89 USD
平均利益:
57.87 USD
平均損失:
-39.94 USD
最大連続の負け:
21 (-613.00 USD)
最大連続損失:
-1 077.90 USD (13)
月間成長:
34.68%
年間予想:
420.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 300.83 USD
最大の:
1 827.89 USD (74.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (1 735.60 USD)
エクイティによる:
18.27% (427.16 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 436
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 90K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +268.31 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 704.49 USD
最大連続損失: -613.00 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
Larson-Demo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
レビューなし
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください