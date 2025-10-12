- 成長
- 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
491
利益トレード:
210 (42.76%)
損失トレード:
281 (57.23%)
ベストトレード:
268.31 USD
最悪のトレード:
-151.32 USD
総利益:
12 153.26 USD (496 698 pips)
総損失:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 704.49 USD)
最大連続利益:
1 704.49 USD (18)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
51.42%
最大入金額:
3.95%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
0.51
長いトレード:
265 (53.97%)
短いトレード:
226 (46.03%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
1.89 USD
平均利益:
57.87 USD
平均損失:
-39.94 USD
最大連続の負け:
21 (-613.00 USD)
最大連続損失:
-1 077.90 USD (13)
月間成長:
34.68%
年間予想:
420.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 300.83 USD
最大の:
1 827.89 USD (74.97%)
比較ドローダウン:
残高による:
100.00% (1 735.60 USD)
エクイティによる:
18.27% (427.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|90K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +268.31 USD
最悪のトレード: -151 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 13
最大連続利益: +1 704.49 USD
最大連続損失: -613.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
