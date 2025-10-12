SignaleKategorien
0 Bewertungen
29 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -51%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
213 (42.68%)
Verlusttrades:
286 (57.31%)
Bester Trade:
268.31 USD
Schlechtester Trade:
-151.32 USD
Bruttoprofit:
12 285.16 USD (499 365 pips)
Bruttoverlust:
-11 711.13 USD (427 547 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (1 704.49 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 704.49 USD (18)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
51.42%
Max deposit load:
3.95%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
0.31
Long-Positionen:
273 (54.71%)
Short-Positionen:
226 (45.29%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.15 USD
Durchschnittlicher Profit:
57.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-40.95 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
21 (-613.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 077.90 USD (13)
Wachstum pro Monat :
11.15%
Jahresprognose:
135.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 300.83 USD
Maximaler:
1 827.89 USD (74.97%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
100.00% (1 735.60 USD)
Kapital:
18.27% (427.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 444
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 692
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 78K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +268.31 USD
Schlechtester Trade: -151 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 13
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 704.49 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -613.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
Larson-Demo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Keine Bewertungen
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
