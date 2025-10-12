СигналыРазделы
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi bertus wahyu tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
0 отзывов
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
491
Прибыльных трейдов:
210 (42.76%)
Убыточных трейдов:
281 (57.23%)
Лучший трейд:
268.31 USD
Худший трейд:
-151.32 USD
Общая прибыль:
12 153.26 USD (496 698 pips)
Общий убыток:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 704.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 704.49 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
53.23%
Макс. загрузка депозита:
3.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
265 (53.97%)
Коротких трейдов:
226 (46.03%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
57.87 USD
Средний убыток:
-39.94 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-613.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 077.90 USD (13)
Прирост в месяц:
18.33%
Годовой прогноз:
222.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 300.83 USD
Максимальная:
1 827.89 USD (74.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (1 735.60 USD)
По эквити:
18.27% (427.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 436
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 90K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +268.31 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 704.49 USD
Макс. убыток в серии: -613.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
Larson-Demo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
еще 318...
Нет отзывов
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.