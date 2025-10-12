- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
491
Прибыльных трейдов:
210 (42.76%)
Убыточных трейдов:
281 (57.23%)
Лучший трейд:
268.31 USD
Худший трейд:
-151.32 USD
Общая прибыль:
12 153.26 USD (496 698 pips)
Общий убыток:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (1 704.49 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 704.49 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
53.23%
Макс. загрузка депозита:
3.95%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
0.51
Длинных трейдов:
265 (53.97%)
Коротких трейдов:
226 (46.03%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
1.89 USD
Средняя прибыль:
57.87 USD
Средний убыток:
-39.94 USD
Макс. серия проигрышей:
21 (-613.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 077.90 USD (13)
Прирост в месяц:
18.33%
Годовой прогноз:
222.37%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 300.83 USD
Максимальная:
1 827.89 USD (74.97%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
100.00% (1 735.60 USD)
По эквити:
18.27% (427.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|90K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +268.31 USD
Худший трейд: -151 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 13
Макс. прибыль в серии: +1 704.49 USD
Макс. убыток в серии: -613.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
еще 318...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-43%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
28
0%
491
42%
53%
1.08
1.89
USD
USD
100%
1:200