SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Abdi bertus wahyu tarigan
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi bertus wahyu tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
0 avis
18 semaines
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
341
Bénéfice trades:
132 (38.70%)
Perte trades:
209 (61.29%)
Meilleure transaction:
104.90 USD
Pire transaction:
-90.30 USD
Bénéfice brut:
4 844.34 USD (196 225 pips)
Perte brute:
-5 712.25 USD (219 601 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (465.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
465.32 USD (9)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
-0.50
Longs trades:
161 (47.21%)
Courts trades:
180 (52.79%)
Facteur de profit:
0.85
Rendement attendu:
-2.55 USD
Bénéfice moyen:
36.70 USD
Perte moyenne:
-27.33 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-613.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-613.00 USD (21)
Croissance mensuelle:
-41.83%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 300.83 USD
Maximal:
1 735.60 USD (182.74%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 286
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -750
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -17K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +104.90 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 21
Bénéfice consécutif maximal: +465.32 USD
Perte consécutive maximale: -613.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
OctaFX-Demo
0.00 × 11
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire