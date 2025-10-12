- 성장
트레이드:
510
이익 거래:
219 (42.94%)
손실 거래:
291 (57.06%)
최고의 거래:
268.31 USD
최악의 거래:
-151.32 USD
총 수익:
12 902.67 USD (517 676 pips)
총 손실:
-12 113.13 USD (435 535 pips)
연속 최대 이익:
18 (1 704.49 USD)
연속 최대 이익:
1 704.49 USD (18)
샤프 비율:
-0.04
거래 활동:
49.27%
최대 입금량:
3.95%
최근 거래:
13 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
0.43
롱(주식매수):
282 (55.29%)
숏(주식차입매도):
228 (44.71%)
수익 요인:
1.07
기대수익:
1.55 USD
평균 이익:
58.92 USD
평균 손실:
-41.63 USD
연속 최대 손실:
21 (-613.00 USD)
연속 최대 손실:
-1 077.90 USD (13)
월별 성장률:
31.34%
연간 예측:
380.28%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 300.83 USD
최대한의:
1 827.89 USD (74.97%)
상대적 삭감:
잔고별:
100.00% (1 735.60 USD)
자본금별:
18.27% (427.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|455
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|907
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|88K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
리뷰 없음
