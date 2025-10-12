SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Abdi bertus wahyu tarigan
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi bertus wahyu tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
0 comentarios
28 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
491
Transacciones Rentables:
210 (42.76%)
Transacciones Irrentables:
281 (57.23%)
Mejor transacción:
268.31 USD
Peor transacción:
-151.32 USD
Beneficio Bruto:
12 153.26 USD (496 698 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 704.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 704.49 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
51.42%
Carga máxima del depósito:
3.95%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
265 (53.97%)
Transacciones Cortas:
226 (46.03%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.89 USD
Beneficio medio:
57.87 USD
Pérdidas medias:
-39.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-613.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 077.90 USD (13)
Crecimiento al mes:
34.68%
Pronóstico anual:
420.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 300.83 USD
Máxima:
1 827.89 USD (74.97%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (1 735.60 USD)
De fondos:
18.27% (427.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 436
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 90K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +268.31 USD
Peor transacción: -151 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 704.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -613.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
Larson-Demo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
otros 318...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Abdi bertus wahyu tarigan
30 USD al mes
-43%
0
0
USD
2.5K
USD
28
0%
491
42%
51%
1.08
1.89
USD
100%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.