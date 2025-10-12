- Incremento
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
491
Transacciones Rentables:
210 (42.76%)
Transacciones Irrentables:
281 (57.23%)
Mejor transacción:
268.31 USD
Peor transacción:
-151.32 USD
Beneficio Bruto:
12 153.26 USD (496 698 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (1 704.49 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 704.49 USD (18)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
51.42%
Carga máxima del depósito:
3.95%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
0.51
Transacciones Largas:
265 (53.97%)
Transacciones Cortas:
226 (46.03%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
1.89 USD
Beneficio medio:
57.87 USD
Pérdidas medias:
-39.94 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
21 (-613.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 077.90 USD (13)
Crecimiento al mes:
34.68%
Pronóstico anual:
420.84%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 300.83 USD
Máxima:
1 827.89 USD (74.97%)
Reducción relativa:
De balance:
100.00% (1 735.60 USD)
De fondos:
18.27% (427.16 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|90K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +268.31 USD
Peor transacción: -151 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 13
Beneficio máximo consecutivo: +1 704.49 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -613.00 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
