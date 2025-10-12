SegnaliSezioni
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
132 (38.70%)
Loss Trade:
209 (61.29%)
Best Trade:
104.90 USD
Worst Trade:
-90.30 USD
Profitto lordo:
4 844.34 USD (196 225 pips)
Perdita lorda:
-5 712.25 USD (219 601 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (465.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
465.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
161 (47.21%)
Short Trade:
180 (52.79%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-2.55 USD
Profitto medio:
36.70 USD
Perdita media:
-27.33 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-613.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-613.00 USD (21)
Crescita mensile:
-41.83%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 300.83 USD
Massimale:
1 735.60 USD (182.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 286
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -750
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -17K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +104.90 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +465.32 USD
Massima perdita consecutiva: -613.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

QTrade-Server
0.00 × 2
Larson-Demo
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
FxClearing-Main2
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
GhanaFX-Main
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
OctaFX-Demo
0.00 × 11
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EquitiGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 più
