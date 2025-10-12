- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
132 (38.70%)
Loss Trade:
209 (61.29%)
Best Trade:
104.90 USD
Worst Trade:
-90.30 USD
Profitto lordo:
4 844.34 USD (196 225 pips)
Perdita lorda:
-5 712.25 USD (219 601 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (465.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
465.32 USD (9)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
-0.50
Long Trade:
161 (47.21%)
Short Trade:
180 (52.79%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-2.55 USD
Profitto medio:
36.70 USD
Perdita media:
-27.33 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-613.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-613.00 USD (21)
Crescita mensile:
-41.83%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 300.83 USD
Massimale:
1 735.60 USD (182.74%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|286
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-750
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-17K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +104.90 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 21
Massimo profitto consecutivo: +465.32 USD
Massima perdita consecutiva: -613.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 11
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
