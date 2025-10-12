信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Abdi bertus wahyu tarigan
Abdi Bertus Wahyu Tarigan

Abdi bertus wahyu tarigan

Abdi Bertus Wahyu Tarigan
0条评论
28
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -43%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
491
盈利交易:
210 (42.76%)
亏损交易:
281 (57.23%)
最好交易:
268.31 USD
最差交易:
-151.32 USD
毛利:
12 153.26 USD (496 698 pips)
毛利亏损:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
最大连续赢利:
18 (1 704.49 USD)
最大连续盈利:
1 704.49 USD (18)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
51.42%
最大入金加载:
3.95%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.51
长期交易:
265 (53.97%)
短期交易:
226 (46.03%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
57.87 USD
平均损失:
-39.94 USD
最大连续失误:
21 (-613.00 USD)
最大连续亏损:
-1 077.90 USD (13)
每月增长:
25.96%
年度预测:
314.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 300.83 USD
最大值:
1 827.89 USD (74.97%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (1 735.60 USD)
净值:
18.27% (427.16 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 436
USDJPY 11
GBPJPY 8
CHFJPY 6
GBPUSD 5
EURJPY 5
EURUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
NZDJPY 2
EURNZD 2
USDCHF 2
USDCAD 2
NZDUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1K
USDJPY -34
GBPJPY -40
CHFJPY -40
GBPUSD -14
EURJPY -16
EURUSD -3
AUDJPY 1
CADJPY -2
NZDJPY 25
EURNZD 6
USDCHF -2
USDCAD -1
NZDUSD 3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 90K
USDJPY -3K
GBPJPY -2.1K
CHFJPY -2.5K
GBPUSD -668
EURJPY 328
EURUSD 32
AUDJPY -88
CADJPY -428
NZDJPY 931
EURNZD 765
USDCHF 144
USDCAD 129
NZDUSD 281
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +268.31 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 704.49 USD
最大连续亏损: -613.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

EquitiGroup-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 29
Larson-Demo
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
3TGFX-Main
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
没有评论
2025.11.20 13:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 16:22
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
A large drawdown may occur on the account again
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Abdi bertus wahyu tarigan
每月30 USD
-43%
0
0
USD
2.5K
USD
28
0%
491
42%
51%
1.08
1.89
USD
100%
1:200
