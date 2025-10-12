- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。
交易:
491
盈利交易:
210 (42.76%)
亏损交易:
281 (57.23%)
最好交易:
268.31 USD
最差交易:
-151.32 USD
毛利:
12 153.26 USD (496 698 pips)
毛利亏损:
-11 224.42 USD (413 396 pips)
最大连续赢利:
18 (1 704.49 USD)
最大连续盈利:
1 704.49 USD (18)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
51.42%
最大入金加载:
3.95%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
13 小时
采收率:
0.51
长期交易:
265 (53.97%)
短期交易:
226 (46.03%)
利润因子:
1.08
预期回报:
1.89 USD
平均利润:
57.87 USD
平均损失:
-39.94 USD
最大连续失误:
21 (-613.00 USD)
最大连续亏损:
-1 077.90 USD (13)
每月增长:
25.96%
年度预测:
314.96%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 300.83 USD
最大值:
1 827.89 USD (74.97%)
相对跌幅:
结余:
100.00% (1 735.60 USD)
净值:
18.27% (427.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|436
|USDJPY
|11
|GBPJPY
|8
|CHFJPY
|6
|GBPUSD
|5
|EURJPY
|5
|EURUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|NZDJPY
|2
|EURNZD
|2
|USDCHF
|2
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1K
|USDJPY
|-34
|GBPJPY
|-40
|CHFJPY
|-40
|GBPUSD
|-14
|EURJPY
|-16
|EURUSD
|-3
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|-2
|NZDJPY
|25
|EURNZD
|6
|USDCHF
|-2
|USDCAD
|-1
|NZDUSD
|3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|90K
|USDJPY
|-3K
|GBPJPY
|-2.1K
|CHFJPY
|-2.5K
|GBPUSD
|-668
|EURJPY
|328
|EURUSD
|32
|AUDJPY
|-88
|CADJPY
|-428
|NZDJPY
|931
|EURNZD
|765
|USDCHF
|144
|USDCAD
|129
|NZDUSD
|281
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +268.31 USD
最差交易: -151 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 13
最大连续盈利: +1 704.49 USD
最大连续亏损: -613.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
EquitiGroup-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 29
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
