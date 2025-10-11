SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 inceleme
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 24%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 352
Kârla kapanan işlemler:
687 (50.81%)
Zararla kapanan işlemler:
665 (49.19%)
En iyi işlem:
2 411.63 USD
En kötü işlem:
-882.08 USD
Brüt kâr:
160 809.37 USD (14 528 156 pips)
Brüt zarar:
-148 731.39 USD (12 098 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 383.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 455.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
674 (49.85%)
Satış işlemleri:
678 (50.15%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
8.93 USD
Ortalama kâr:
234.07 USD
Ortalama zarar:
-223.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 946.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 161.27 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.59%
Yıllık tahmin:
-31.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 421.49 USD
Maksimum:
6 653.67 USD (9.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.73% (5 478.09 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WTIBTC 794
BTCEUR 391
BTCUSD 140
WTIUSD 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WTIBTC 207
BTCEUR 12K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WTIBTC 2.5K
BTCEUR 2.1M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 411.63 USD
En kötü işlem: -882 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +3 383.64 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 946.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

NCESC-Live
5.83 × 280
İnceleme yok
2025.10.11 10:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.82% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
