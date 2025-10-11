- Büyüme
İşlemler:
1 352
Kârla kapanan işlemler:
687 (50.81%)
Zararla kapanan işlemler:
665 (49.19%)
En iyi işlem:
2 411.63 USD
En kötü işlem:
-882.08 USD
Brüt kâr:
160 809.37 USD (14 528 156 pips)
Brüt zarar:
-148 731.39 USD (12 098 914 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 383.64 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 455.32 USD (6)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
160
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
1.82
Alış işlemleri:
674 (49.85%)
Satış işlemleri:
678 (50.15%)
Kâr faktörü:
1.08
Beklenen getiri:
8.93 USD
Ortalama kâr:
234.07 USD
Ortalama zarar:
-223.66 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-1 946.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 161.27 USD (8)
Aylık büyüme:
-2.59%
Yıllık tahmin:
-31.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 421.49 USD
Maksimum:
6 653.67 USD (9.75%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.73% (5 478.09 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|794
|BTCEUR
|391
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WTIBTC
|207
|BTCEUR
|12K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WTIBTC
|2.5K
|BTCEUR
|2.1M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
