Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 recensioni
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 24%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 352
Profit Trade:
687 (50.81%)
Loss Trade:
665 (49.19%)
Best Trade:
2 411.63 USD
Worst Trade:
-882.08 USD
Profitto lordo:
160 809.37 USD (14 528 156 pips)
Perdita lorda:
-148 731.39 USD (12 098 914 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 383.64 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 455.32 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
13 ore fa
Trade a settimana:
160
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
1.82
Long Trade:
674 (49.85%)
Short Trade:
678 (50.15%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
8.93 USD
Profitto medio:
234.07 USD
Perdita media:
-223.66 USD
Massime perdite consecutive:
13 (-1 946.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 161.27 USD (8)
Crescita mensile:
-2.59%
Previsione annuale:
-31.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 421.49 USD
Massimale:
6 653.67 USD (9.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.73% (5 478.09 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WTIBTC 794
BTCEUR 391
BTCUSD 140
WTIUSD 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WTIBTC 207
BTCEUR 12K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WTIBTC 2.5K
BTCEUR 2.1M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 411.63 USD
Worst Trade: -882 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +3 383.64 USD
Massima perdita consecutiva: -1 946.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NCESC-Live
5.83 × 280
2025.10.11 10:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.82% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
