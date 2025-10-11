SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 avis
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 24%
NCESC-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 352
Bénéfice trades:
687 (50.81%)
Perte trades:
665 (49.19%)
Meilleure transaction:
2 411.63 USD
Pire transaction:
-882.08 USD
Bénéfice brut:
160 809.37 USD (14 528 156 pips)
Perte brute:
-148 731.39 USD (12 098 914 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 383.64 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 455.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
160
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
1.82
Longs trades:
674 (49.85%)
Courts trades:
678 (50.15%)
Facteur de profit:
1.08
Rendement attendu:
8.93 USD
Bénéfice moyen:
234.07 USD
Perte moyenne:
-223.66 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 946.11 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 161.27 USD (8)
Croissance mensuelle:
-2.59%
Prévision annuelle:
-31.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 421.49 USD
Maximal:
6 653.67 USD (9.75%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.73% (5 478.09 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WTIBTC 794
BTCEUR 391
BTCUSD 140
WTIUSD 27
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WTIBTC 207
BTCEUR 12K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WTIBTC 2.5K
BTCEUR 2.1M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 411.63 USD
Pire transaction: -882 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +3 383.64 USD
Perte consécutive maximale: -1 946.11 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NCESC-Live
5.83 × 280
Aucun avis
2025.10.11 10:31
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.82% of days out of 131 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.11 10:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
