СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 70%
NCESC-Live
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 977
Прибыльных трейдов:
1 046 (52.90%)
Убыточных трейдов:
931 (47.09%)
Лучший трейд:
2 411.63 USD
Худший трейд:
-882.08 USD
Общая прибыль:
232 678.95 USD (22 506 262 pips)
Общий убыток:
-197 557.72 USD (15 371 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 374.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 455.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
39.76%
Макс. загрузка депозита:
1.45%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.79
Длинных трейдов:
971 (49.11%)
Коротких трейдов:
1 006 (50.89%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
17.76 USD
Средняя прибыль:
222.45 USD
Средний убыток:
-212.20 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 946.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 161.27 USD (8)
Прирост в месяц:
13.82%
Годовой прогноз:
167.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 421.49 USD
Максимальная:
9 270.98 USD (13.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.59% (9 270.98 USD)
По эквити:
0.70% (425.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WTIBTC 1099
BTCEUR 711
BTCUSD 140
WTIUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WTIBTC -4.1K
BTCEUR 39K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WTIBTC -5.4K
BTCEUR 6.8M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 411.63 USD
Худший трейд: -882 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 374.66 USD
Макс. убыток в серии: -1 946.11 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
8.42 × 281
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 14:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
THPX AI 2C
30 USD в месяц
70%
0
0
USD
85K
USD
30
0%
1 977
52%
40%
1.17
17.76
USD
14%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.