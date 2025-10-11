- Прирост
Всего трейдов:
1 977
Прибыльных трейдов:
1 046 (52.90%)
Убыточных трейдов:
931 (47.09%)
Лучший трейд:
2 411.63 USD
Худший трейд:
-882.08 USD
Общая прибыль:
232 678.95 USD (22 506 262 pips)
Общий убыток:
-197 557.72 USD (15 371 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 374.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 455.32 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
39.76%
Макс. загрузка депозита:
1.45%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
39
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.79
Длинных трейдов:
971 (49.11%)
Коротких трейдов:
1 006 (50.89%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
17.76 USD
Средняя прибыль:
222.45 USD
Средний убыток:
-212.20 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-1 946.11 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 161.27 USD (8)
Прирост в месяц:
13.82%
Годовой прогноз:
167.72%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 421.49 USD
Максимальная:
9 270.98 USD (13.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.59% (9 270.98 USD)
По эквити:
0.70% (425.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1099
|BTCEUR
|711
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WTIBTC
|-4.1K
|BTCEUR
|39K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WTIBTC
|-5.4K
|BTCEUR
|6.8M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 411.63 USD
Худший трейд: -882 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +2 374.66 USD
Макс. убыток в серии: -1 946.11 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|8.42 × 281
