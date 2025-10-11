シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 70%
NCESC-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 985
利益トレード:
1 050 (52.89%)
損失トレード:
935 (47.10%)
ベストトレード:
2 411.63 USD
最悪のトレード:
-882.08 USD
総利益:
233 461.51 USD (22 610 838 pips)
総損失:
-198 328.47 USD (15 502 772 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 374.66 USD)
最大連続利益:
3 455.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
39.76%
最大入金額:
1.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.79
長いトレード:
974 (49.07%)
短いトレード:
1 011 (50.93%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
17.70 USD
平均利益:
222.34 USD
平均損失:
-212.12 USD
最大連続の負け:
13 (-1 946.11 USD)
最大連続損失:
-2 161.27 USD (8)
月間成長:
12.34%
年間予想:
149.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 421.49 USD
最大の:
9 270.98 USD (13.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.59% (9 270.98 USD)
エクイティによる:
0.70% (425.49 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WTIBTC 1100
BTCEUR 718
BTCUSD 140
WTIUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WTIBTC -3.9K
BTCEUR 39K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WTIBTC -5K
BTCEUR 6.7M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +2 411.63 USD
最悪のトレード: -882 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 374.66 USD
最大連続損失: -1 946.11 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
5.80 × 281
