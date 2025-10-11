- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 985
利益トレード:
1 050 (52.89%)
損失トレード:
935 (47.10%)
ベストトレード:
2 411.63 USD
最悪のトレード:
-882.08 USD
総利益:
233 461.51 USD (22 610 838 pips)
総損失:
-198 328.47 USD (15 502 772 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 374.66 USD)
最大連続利益:
3 455.32 USD (6)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
39.76%
最大入金額:
1.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.79
長いトレード:
974 (49.07%)
短いトレード:
1 011 (50.93%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
17.70 USD
平均利益:
222.34 USD
平均損失:
-212.12 USD
最大連続の負け:
13 (-1 946.11 USD)
最大連続損失:
-2 161.27 USD (8)
月間成長:
12.34%
年間予想:
149.67%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 421.49 USD
最大の:
9 270.98 USD (13.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.59% (9 270.98 USD)
エクイティによる:
0.70% (425.49 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1100
|BTCEUR
|718
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WTIBTC
|-3.9K
|BTCEUR
|39K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WTIBTC
|-5K
|BTCEUR
|6.7M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 411.63 USD
最悪のトレード: -882 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +2 374.66 USD
最大連続損失: -1 946.11 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|5.80 × 281
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
70%
0
0
USD
USD
85K
USD
USD
30
0%
1 985
52%
40%
1.17
17.70
USD
USD
14%
1:100