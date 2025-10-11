- Incremento
Total de Trades:
1 985
Transacciones Rentables:
1 050 (52.89%)
Transacciones Irrentables:
935 (47.10%)
Mejor transacción:
2 411.63 USD
Peor transacción:
-882.08 USD
Beneficio Bruto:
233 461.51 USD (22 610 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-198 328.47 USD (15 502 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 374.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 455.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
39.76%
Carga máxima del depósito:
1.45%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.79
Transacciones Largas:
974 (49.07%)
Transacciones Cortas:
1 011 (50.93%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
17.70 USD
Beneficio medio:
222.34 USD
Pérdidas medias:
-212.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 946.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 161.27 USD (8)
Crecimiento al mes:
12.34%
Pronóstico anual:
149.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 421.49 USD
Máxima:
9 270.98 USD (13.59%)
Reducción relativa:
De balance:
13.59% (9 270.98 USD)
De fondos:
0.70% (425.49 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1100
|BTCEUR
|718
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WTIBTC
|-3.9K
|BTCEUR
|39K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WTIBTC
|-5K
|BTCEUR
|6.7M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Mejor transacción: +2 411.63 USD
Peor transacción: -882 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 374.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 946.11 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|5.80 × 281
