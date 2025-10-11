SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 70%
NCESC-Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 985
Transacciones Rentables:
1 050 (52.89%)
Transacciones Irrentables:
935 (47.10%)
Mejor transacción:
2 411.63 USD
Peor transacción:
-882.08 USD
Beneficio Bruto:
233 461.51 USD (22 610 838 pips)
Pérdidas Brutas:
-198 328.47 USD (15 502 772 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 374.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 455.32 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
39.76%
Carga máxima del depósito:
1.45%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
32
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.79
Transacciones Largas:
974 (49.07%)
Transacciones Cortas:
1 011 (50.93%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
17.70 USD
Beneficio medio:
222.34 USD
Pérdidas medias:
-212.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-1 946.11 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 161.27 USD (8)
Crecimiento al mes:
12.34%
Pronóstico anual:
149.67%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
4 421.49 USD
Máxima:
9 270.98 USD (13.59%)
Reducción relativa:
De balance:
13.59% (9 270.98 USD)
De fondos:
0.70% (425.49 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WTIBTC 1100
BTCEUR 718
BTCUSD 140
WTIUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WTIBTC -3.9K
BTCEUR 39K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WTIBTC -5K
BTCEUR 6.7M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 411.63 USD
Peor transacción: -882 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +2 374.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 946.11 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
5.80 × 281
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
THPX AI 2C
30 USD al mes
70%
0
0
USD
85K
USD
30
0%
1 985
52%
40%
1.17
17.70
USD
14%
1:100
Copiar

