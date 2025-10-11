- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 983
盈利交易:
1 049 (52.89%)
亏损交易:
934 (47.10%)
最好交易:
2 411.63 USD
最差交易:
-882.08 USD
毛利:
233 250.23 USD (22 574 958 pips)
毛利亏损:
-198 137.14 USD (15 470 267 pips)
最大连续赢利:
12 (2 374.66 USD)
最大连续盈利:
3 455.32 USD (6)
夏普比率:
0.07
交易活动:
39.76%
最大入金加载:
1.45%
最近交易:
39 几分钟前
每周交易:
35
平均持有时间:
2 小时
采收率:
3.79
长期交易:
972 (49.02%)
短期交易:
1 011 (50.98%)
利润因子:
1.18
预期回报:
17.71 USD
平均利润:
222.35 USD
平均损失:
-212.14 USD
最大连续失误:
13 (-1 946.11 USD)
最大连续亏损:
-2 161.27 USD (8)
每月增长:
12.60%
年度预测:
152.90%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 421.49 USD
最大值:
9 270.98 USD (13.59%)
相对跌幅:
结余:
13.59% (9 270.98 USD)
净值:
0.70% (425.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1100
|BTCEUR
|716
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WTIBTC
|-3.9K
|BTCEUR
|39K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WTIBTC
|-5K
|BTCEUR
|6.7M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 411.63 USD
最差交易: -882 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +2 374.66 USD
最大连续亏损: -1 946.11 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
70%
0
0
USD
USD
85K
USD
USD
30
0%
1 983
52%
40%
1.17
17.71
USD
USD
14%
1:100