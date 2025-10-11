SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 70%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 985
Negociações com lucro:
1 050 (52.89%)
Negociações com perda:
935 (47.10%)
Melhor negociação:
2 411.63 USD
Pior negociação:
-882.08 USD
Lucro bruto:
233 461.51 USD (22 610 838 pips)
Perda bruta:
-198 328.47 USD (15 502 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 374.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 455.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
39.76%
Depósito máximo carregado:
1.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.79
Negociações longas:
974 (49.07%)
Negociações curtas:
1 011 (50.93%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
17.70 USD
Lucro médio:
222.34 USD
Perda média:
-212.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 946.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 161.27 USD (8)
Crescimento mensal:
12.34%
Previsão anual:
149.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 421.49 USD
Máximo:
9 270.98 USD (13.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.59% (9 270.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.70% (425.49 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WTIBTC 1100
BTCEUR 718
BTCUSD 140
WTIUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WTIBTC -3.9K
BTCEUR 39K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WTIBTC -5K
BTCEUR 6.7M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 411.63 USD
Pior negociação: -882 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 374.66 USD
Máxima perda consecutiva: -1 946.11 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
5.80 × 281
