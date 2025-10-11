- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 985
Negociações com lucro:
1 050 (52.89%)
Negociações com perda:
935 (47.10%)
Melhor negociação:
2 411.63 USD
Pior negociação:
-882.08 USD
Lucro bruto:
233 461.51 USD (22 610 838 pips)
Perda bruta:
-198 328.47 USD (15 502 772 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 374.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 455.32 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
39.76%
Depósito máximo carregado:
1.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
32
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.79
Negociações longas:
974 (49.07%)
Negociações curtas:
1 011 (50.93%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
17.70 USD
Lucro médio:
222.34 USD
Perda média:
-212.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-1 946.11 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 161.27 USD (8)
Crescimento mensal:
12.34%
Previsão anual:
149.67%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 421.49 USD
Máximo:
9 270.98 USD (13.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.59% (9 270.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.70% (425.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1100
|BTCEUR
|718
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WTIBTC
|-3.9K
|BTCEUR
|39K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WTIBTC
|-5K
|BTCEUR
|6.7M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 411.63 USD
Pior negociação: -882 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +2 374.66 USD
Máxima perda consecutiva: -1 946.11 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|5.80 × 281
