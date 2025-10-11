- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 991
Gewinntrades:
1 051 (52.78%)
Verlusttrades:
940 (47.21%)
Bester Trade:
2 411.63 USD
Schlechtester Trade:
-882.08 USD
Bruttoprofit:
233 631.79 USD (22 611 223 pips)
Bruttoverlust:
-199 226.80 USD (15 600 643 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 374.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 455.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
39.76%
Max deposit load:
1.45%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.71
Long-Positionen:
977 (49.07%)
Short-Positionen:
1 014 (50.93%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
17.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
222.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-211.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 946.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 161.27 USD (8)
Wachstum pro Monat :
9.00%
Jahresprognose:
109.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 421.49 USD
Maximaler:
9 270.98 USD (13.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.59% (9 270.98 USD)
Kapital:
0.70% (425.49 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1103
|BTCEUR
|721
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WTIBTC
|-4.1K
|BTCEUR
|39K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WTIBTC
|-5.4K
|BTCEUR
|6.7M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 411.63 USD
Schlechtester Trade: -882 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 374.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 946.11 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
NCESC-Live
|6.08 × 281
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
69%
0
0
USD
USD
84K
USD
USD
30
0%
1 991
52%
40%
1.17
17.28
USD
USD
14%
1:100