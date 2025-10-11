SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / THPX AI 2C
Marios Skyrianidis

THPX AI 2C

Marios Skyrianidis
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 69%
NCESC-Live
1:100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 991
Gewinntrades:
1 051 (52.78%)
Verlusttrades:
940 (47.21%)
Bester Trade:
2 411.63 USD
Schlechtester Trade:
-882.08 USD
Bruttoprofit:
233 631.79 USD (22 611 223 pips)
Bruttoverlust:
-199 226.80 USD (15 600 643 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 374.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 455.32 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
39.76%
Max deposit load:
1.45%
Letzter Trade:
35 Minuten
Trades pro Woche:
28
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.71
Long-Positionen:
977 (49.07%)
Short-Positionen:
1 014 (50.93%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
17.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
222.29 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-211.94 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-1 946.11 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 161.27 USD (8)
Wachstum pro Monat :
9.00%
Jahresprognose:
109.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 421.49 USD
Maximaler:
9 270.98 USD (13.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.59% (9 270.98 USD)
Kapital:
0.70% (425.49 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WTIBTC 1103
BTCEUR 721
BTCUSD 140
WTIUSD 27
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WTIBTC -4.1K
BTCEUR 39K
BTCUSD 1.3K
WTIUSD -1.4K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WTIBTC -5.4K
BTCEUR 6.7M
BTCUSD 367K
WTIUSD -2.9K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 411.63 USD
Schlechtester Trade: -882 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 374.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 946.11 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
NCESC-Live
6.08 × 281
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 18:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.21 17:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 02:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 18:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 02:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 17:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 15:10
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 14:07
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 03:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 15:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 13:06
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 11:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 10:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 17:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.29 10:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 16:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.28 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.16 01:07
Share of days for 80% of growth is too low
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
THPX AI 2C
30 USD pro Monat
69%
0
0
USD
84K
USD
30
0%
1 991
52%
40%
1.17
17.28
USD
14%
1:100
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.