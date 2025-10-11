- 자본
- 축소
트레이드:
2 049
이익 거래:
1 088 (53.09%)
손실 거래:
961 (46.90%)
최고의 거래:
2 411.63 USD
최악의 거래:
-882.08 USD
총 수익:
239 283.52 USD (23 501 308 pips)
총 손실:
-202 490.56 USD (15 996 713 pips)
연속 최대 이익:
12 (2 374.66 USD)
연속 최대 이익:
3 455.32 USD (6)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
40.77%
최대 입금량:
1.45%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
50
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
3.97
롱(주식매수):
1 008 (49.19%)
숏(주식차입매도):
1 041 (50.81%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
17.96 USD
평균 이익:
219.93 USD
평균 손실:
-210.71 USD
연속 최대 손실:
13 (-1 946.11 USD)
연속 최대 손실:
-2 161.27 USD (8)
월별 성장률:
3.87%
연간 예측:
46.99%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 421.49 USD
최대한의:
9 270.98 USD (13.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
13.59% (9 270.98 USD)
자본금별:
0.70% (425.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WTIBTC
|1124
|BTCEUR
|758
|BTCUSD
|140
|WTIUSD
|27
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WTIBTC
|-3.7K
|BTCEUR
|41K
|BTCUSD
|1.3K
|WTIUSD
|-1.4K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WTIBTC
|-3.7K
|BTCEUR
|7.1M
|BTCUSD
|367K
|WTIUSD
|-2.9K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 411.63 USD
최악의 거래: -882 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +2 374.66 USD
연속 최대 손실: -1 946.11 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
74%
0
0
USD
USD
87K
USD
USD
32
0%
2 049
53%
41%
1.18
17.96
USD
USD
14%
1:100