- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
171 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (62.50%)
En iyi işlem:
2 689.20 USD
En kötü işlem:
-1 510.20 USD
Brüt kâr:
145 705.88 USD (565 598 pips)
Brüt zarar:
-129 761.99 USD (534 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (9 065.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 298.63 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
286 (62.72%)
Satış işlemleri:
170 (37.28%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
34.96 USD
Ortalama kâr:
852.08 USD
Ortalama zarar:
-455.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-8 248.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 628.71 USD (14)
Aylık büyüme:
61.87%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 423.08 USD
Maksimum:
24 448.90 USD (66.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|440
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|-41
|USDJPY
|744
|CHFJPY
|-1.3K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|-123
|USDCAD
|-170
|CADJPY
|622
|NZDJPY
|612
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|1.2K
|USDJPY
|1.5K
|CHFJPY
|-2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-400
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 689.20 USD
En kötü işlem: -1 510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +9 065.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 248.59 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
