Sinyaller / MetaTrader 4 / Richie nabati
Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
0 inceleme
21 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
456
Kârla kapanan işlemler:
171 (37.50%)
Zararla kapanan işlemler:
285 (62.50%)
En iyi işlem:
2 689.20 USD
En kötü işlem:
-1 510.20 USD
Brüt kâr:
145 705.88 USD (565 598 pips)
Brüt zarar:
-129 761.99 USD (534 083 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (9 065.16 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 298.63 USD (8)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.65
Alış işlemleri:
286 (62.72%)
Satış işlemleri:
170 (37.28%)
Kâr faktörü:
1.12
Beklenen getiri:
34.96 USD
Ortalama kâr:
852.08 USD
Ortalama zarar:
-455.31 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-8 248.59 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 628.71 USD (14)
Aylık büyüme:
61.87%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14 423.08 USD
Maksimum:
24 448.90 USD (66.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 440
GBPJPY 4
USDJPY 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 14K
GBPJPY -41
USDJPY 744
CHFJPY -1.3K
EURJPY 1.5K
AUDJPY -123
USDCAD -170
CADJPY 622
NZDJPY 612
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY 1.2K
USDJPY 1.5K
CHFJPY -2K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 0
USDCAD -400
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 689.20 USD
En kötü işlem: -1 510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +9 065.16 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 248.59 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Exness-Real33
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 7
FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
277 daha fazla...
