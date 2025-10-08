SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Richie nabati
Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
33 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 57%
MaxrichGroup-Real
1:50
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
572
Gewinntrades:
221 (38.63%)
Verlusttrades:
351 (61.36%)
Bester Trade:
2 689.20 USD
Schlechtester Trade:
-1 510.20 USD
Bruttoprofit:
183 054.14 USD (759 773 pips)
Bruttoverlust:
-164 451.29 USD (691 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (9 065.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 298.63 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
67.04%
Max deposit load:
6.61%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.76
Long-Positionen:
374 (65.38%)
Short-Positionen:
198 (34.62%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
32.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
828.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-468.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-8 248.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 628.71 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-6.53%
Jahresprognose:
-79.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 423.08 USD
Maximaler:
24 448.90 USD (66.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.09% (24 448.90 USD)
Kapital:
3.68% (2 068.16 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 542
GBPJPY 6
EURJPY 6
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY -353
EURJPY 1.4K
USDJPY 206
AUDJPY -10
CADJPY -334
CHFJPY -781
NZDJPY 1.5K
USDCAD -170
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 62K
GBPJPY 2.1K
EURJPY 2.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
USDCAD -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 689.20 USD
Schlechtester Trade: -1 510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 065.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 248.59 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
noch 284 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.4% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Richie nabati
30 USD pro Monat
57%
0
0
USD
52K
USD
33
0%
572
38%
67%
1.11
32.52
USD
55%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.