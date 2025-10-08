- Wachstum
Trades insgesamt:
572
Gewinntrades:
221 (38.63%)
Verlusttrades:
351 (61.36%)
Bester Trade:
2 689.20 USD
Schlechtester Trade:
-1 510.20 USD
Bruttoprofit:
183 054.14 USD (759 773 pips)
Bruttoverlust:
-164 451.29 USD (691 575 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (9 065.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 298.63 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
67.04%
Max deposit load:
6.61%
Letzter Trade:
17 Minuten
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.76
Long-Positionen:
374 (65.38%)
Short-Positionen:
198 (34.62%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
32.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
828.30 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-468.52 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-8 248.59 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 628.71 USD (14)
Wachstum pro Monat :
-6.53%
Jahresprognose:
-79.19%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
14 423.08 USD
Maximaler:
24 448.90 USD (66.56%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
55.09% (24 448.90 USD)
Kapital:
3.68% (2 068.16 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|542
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-353
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|206
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-334
|CHFJPY
|-781
|NZDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-170
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|62K
|GBPJPY
|2.1K
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|USDCAD
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 689.20 USD
Schlechtester Trade: -1 510 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +9 065.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 248.59 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
Keine Bewertungen
