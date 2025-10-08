- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
456
Profit Trade:
171 (37.50%)
Loss Trade:
285 (62.50%)
Best Trade:
2 689.20 USD
Worst Trade:
-1 510.20 USD
Profitto lordo:
145 705.88 USD (565 598 pips)
Perdita lorda:
-129 761.99 USD (534 083 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (9 065.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 298.63 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
286 (62.72%)
Short Trade:
170 (37.28%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
34.96 USD
Profitto medio:
852.08 USD
Perdita media:
-455.31 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-8 248.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 628.71 USD (14)
Crescita mensile:
61.87%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 423.08 USD
Massimale:
24 448.90 USD (66.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|440
|GBPJPY
|4
|USDJPY
|3
|CHFJPY
|2
|EURJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|1
|CADJPY
|1
|NZDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|14K
|GBPJPY
|-41
|USDJPY
|744
|CHFJPY
|-1.3K
|EURJPY
|1.5K
|AUDJPY
|-123
|USDCAD
|-170
|CADJPY
|622
|NZDJPY
|612
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|26K
|GBPJPY
|1.2K
|USDJPY
|1.5K
|CHFJPY
|-2K
|EURJPY
|2.8K
|AUDJPY
|0
|USDCAD
|-400
|CADJPY
|1K
|NZDJPY
|1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 689.20 USD
Worst Trade: -1 510 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +9 065.16 USD
Massima perdita consecutiva: -8 248.59 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
