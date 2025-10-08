SegnaliSezioni
Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
0 recensioni
21 settimane
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
456
Profit Trade:
171 (37.50%)
Loss Trade:
285 (62.50%)
Best Trade:
2 689.20 USD
Worst Trade:
-1 510.20 USD
Profitto lordo:
145 705.88 USD (565 598 pips)
Perdita lorda:
-129 761.99 USD (534 083 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (9 065.16 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 298.63 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.65
Long Trade:
286 (62.72%)
Short Trade:
170 (37.28%)
Fattore di profitto:
1.12
Profitto previsto:
34.96 USD
Profitto medio:
852.08 USD
Perdita media:
-455.31 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-8 248.59 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 628.71 USD (14)
Crescita mensile:
61.87%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14 423.08 USD
Massimale:
24 448.90 USD (66.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 440
GBPJPY 4
USDJPY 3
CHFJPY 2
EURJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 1
CADJPY 1
NZDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 14K
GBPJPY -41
USDJPY 744
CHFJPY -1.3K
EURJPY 1.5K
AUDJPY -123
USDCAD -170
CADJPY 622
NZDJPY 612
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 26K
GBPJPY 1.2K
USDJPY 1.5K
CHFJPY -2K
EURJPY 2.8K
AUDJPY 0
USDCAD -400
CADJPY 1K
NZDJPY 1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 689.20 USD
Worst Trade: -1 510 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +9 065.16 USD
Massima perdita consecutiva: -8 248.59 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
Exness-Real33
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
LiqCon-Live2
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
MGK-MAIN
0.00 × 7
FxClearing-Main2
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
Non ci sono recensioni
