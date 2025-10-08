- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
568
盈利交易:
220 (38.73%)
亏损交易:
348 (61.27%)
最好交易:
2 689.20 USD
最差交易:
-1 510.20 USD
毛利:
182 289.77 USD (755 730 pips)
毛利亏损:
-163 093.05 USD (683 575 pips)
最大连续赢利:
11 (9 065.16 USD)
最大连续盈利:
9 298.63 USD (8)
夏普比率:
0.05
交易活动:
67.04%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
11
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.79
长期交易:
371 (65.32%)
短期交易:
197 (34.68%)
利润因子:
1.12
预期回报:
33.80 USD
平均利润:
828.59 USD
平均损失:
-468.66 USD
最大连续失误:
23 (-8 248.59 USD)
最大连续亏损:
-8 628.71 USD (14)
每月增长:
-6.79%
年度预测:
-82.34%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
14 423.08 USD
最大值:
24 448.90 USD (66.56%)
相对跌幅:
结余:
55.09% (24 448.90 USD)
净值:
3.68% (2 068.16 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|538
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|18K
|GBPJPY
|-353
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|206
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-334
|CHFJPY
|-781
|NZDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-170
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|66K
|GBPJPY
|2.1K
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|USDCAD
|-400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 689.20 USD
最差交易: -1 510 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +9 065.16 USD
最大连续亏损: -8 248.59 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
AM-UK-Live
|0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
Exness-Real33
|0.00 × 2
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real16
|0.00 × 2
QTrade-Server
|0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
MGK-MAIN
|0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
FXNet-Real
|0.00 × 1
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
Deltastock-Live
|0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
59%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
32
0%
568
38%
67%
1.11
33.80
USD
USD
55%
1:50