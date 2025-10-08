SeñalesSecciones
Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
Fiabilidad
32 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
569
Transacciones Rentables:
220 (38.66%)
Transacciones Irrentables:
349 (61.34%)
Mejor transacción:
2 689.20 USD
Peor transacción:
-1 510.20 USD
Beneficio Bruto:
182 289.77 USD (755 730 pips)
Pérdidas Brutas:
-163 476.85 USD (685 575 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (9 065.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
9 298.63 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
67.04%
Carga máxima del depósito:
6.61%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.77
Transacciones Largas:
372 (65.38%)
Transacciones Cortas:
197 (34.62%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
33.06 USD
Beneficio medio:
828.59 USD
Pérdidas medias:
-468.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-8 248.59 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 628.71 USD (14)
Crecimiento al mes:
-6.81%
Pronóstico anual:
-82.64%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
14 423.08 USD
Máxima:
24 448.90 USD (66.56%)
Reducción relativa:
De balance:
55.09% (24 448.90 USD)
De fondos:
3.68% (2 068.16 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 539
GBPJPY 6
EURJPY 6
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY -353
EURJPY 1.4K
USDJPY 206
AUDJPY -10
CADJPY -334
CHFJPY -781
NZDJPY 1.5K
USDCAD -170
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 64K
GBPJPY 2.1K
EURJPY 2.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
USDCAD -400
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +2 689.20 USD
Peor transacción: -1 510 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +9 065.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -8 248.59 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
No hay comentarios
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.4% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
