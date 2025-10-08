시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Richie nabati
Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
0 리뷰
안정성
34
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 77%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
592
이익 거래:
235 (39.69%)
손실 거래:
357 (60.30%)
최고의 거래:
2 689.20 USD
최악의 거래:
-1 510.20 USD
총 수익:
191 886.68 USD (827 531 pips)
총 손실:
-166 875.15 USD (706 989 pips)
연속 최대 이익:
11 (9 065.16 USD)
연속 최대 이익:
9 298.63 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
66.29%
최대 입금량:
6.61%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
392 (66.22%)
숏(주식차입매도):
200 (33.78%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
42.25 USD
평균 이익:
816.54 USD
평균 손실:
-467.44 USD
연속 최대 손실:
23 (-8 248.59 USD)
연속 최대 손실:
-8 628.71 USD (14)
월별 성장률:
27.55%
연간 예측:
334.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 423.08 USD
최대한의:
24 448.90 USD (66.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.09% (24 448.90 USD)
자본금별:
3.68% (2 068.16 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 562
GBPJPY 6
EURJPY 6
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 24K
GBPJPY -353
EURJPY 1.4K
USDJPY 206
AUDJPY -10
CADJPY -334
CHFJPY -781
NZDJPY 1.5K
USDCAD -170
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 115K
GBPJPY 2.1K
EURJPY 2.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
USDCAD -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +2 689.20 USD
최악의 거래: -1 510 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +9 065.16 USD
연속 최대 손실: -8 248.59 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

NetoTrade-Primary
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
Darwinex-LiveUK
0.00 × 4
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
285 더...
리뷰 없음
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.4% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까?

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.