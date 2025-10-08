- 자본
- 축소
트레이드:
592
이익 거래:
235 (39.69%)
손실 거래:
357 (60.30%)
최고의 거래:
2 689.20 USD
최악의 거래:
-1 510.20 USD
총 수익:
191 886.68 USD (827 531 pips)
총 손실:
-166 875.15 USD (706 989 pips)
연속 최대 이익:
11 (9 065.16 USD)
연속 최대 이익:
9 298.63 USD (8)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
66.29%
최대 입금량:
6.61%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
20
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
1.02
롱(주식매수):
392 (66.22%)
숏(주식차입매도):
200 (33.78%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
42.25 USD
평균 이익:
816.54 USD
평균 손실:
-467.44 USD
연속 최대 손실:
23 (-8 248.59 USD)
연속 최대 손실:
-8 628.71 USD (14)
월별 성장률:
27.55%
연간 예측:
334.30%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
14 423.08 USD
최대한의:
24 448.90 USD (66.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
55.09% (24 448.90 USD)
자본금별:
3.68% (2 068.16 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|562
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|24K
|GBPJPY
|-353
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|206
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-334
|CHFJPY
|-781
|NZDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-170
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|115K
|GBPJPY
|2.1K
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|USDCAD
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 689.20 USD
최악의 거래: -1 510 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +9 065.16 USD
연속 최대 손실: -8 248.59 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 4
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
77%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
34
0%
592
39%
66%
1.14
42.25
USD
USD
55%
1:50