Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
0 отзывов
Надежность
32 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 56%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
565
Прибыльных трейдов:
218 (38.58%)
Убыточных трейдов:
347 (61.42%)
Лучший трейд:
2 689.20 USD
Худший трейд:
-1 510.20 USD
Общая прибыль:
180 728.03 USD (745 730 pips)
Общий убыток:
-162 709.25 USD (681 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (9 065.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 298.63 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
368 (65.13%)
Коротких трейдов:
197 (34.87%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
31.89 USD
Средняя прибыль:
829.03 USD
Средний убыток:
-468.90 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-8 248.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 628.71 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.49%
Годовой прогноз:
-90.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 423.08 USD
Максимальная:
24 448.90 USD (66.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.09% (24 448.90 USD)
По эквити:
3.68% (2 068.16 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 535
GBPJPY 6
EURJPY 6
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY -353
EURJPY 1.4K
USDJPY 206
AUDJPY -10
CADJPY -334
CHFJPY -781
NZDJPY 1.5K
USDCAD -170
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 58K
GBPJPY 2.1K
EURJPY 2.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
USDCAD -400
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +2 689.20 USD
Худший трейд: -1 510 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +9 065.16 USD
Макс. убыток в серии: -8 248.59 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
еще 284...
Нет отзывов
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.4% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.