Всего трейдов:
565
Прибыльных трейдов:
218 (38.58%)
Убыточных трейдов:
347 (61.42%)
Лучший трейд:
2 689.20 USD
Худший трейд:
-1 510.20 USD
Общая прибыль:
180 728.03 USD (745 730 pips)
Общий убыток:
-162 709.25 USD (681 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (9 065.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
9 298.63 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
67.04%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
14
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.74
Длинных трейдов:
368 (65.13%)
Коротких трейдов:
197 (34.87%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
31.89 USD
Средняя прибыль:
829.03 USD
Средний убыток:
-468.90 USD
Макс. серия проигрышей:
23 (-8 248.59 USD)
Макс. убыток в серии:
-8 628.71 USD (14)
Прирост в месяц:
-7.49%
Годовой прогноз:
-90.88%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
14 423.08 USD
Максимальная:
24 448.90 USD (66.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
55.09% (24 448.90 USD)
По эквити:
3.68% (2 068.16 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|535
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-353
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|206
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-334
|CHFJPY
|-781
|NZDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-170
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|58K
|GBPJPY
|2.1K
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|USDCAD
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +2 689.20 USD
Худший трейд: -1 510 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +9 065.16 USD
Макс. убыток в серии: -8 248.59 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
