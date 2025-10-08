- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
569
利益トレード:
220 (38.66%)
損失トレード:
349 (61.34%)
ベストトレード:
2 689.20 USD
最悪のトレード:
-1 510.20 USD
総利益:
182 289.77 USD (755 730 pips)
総損失:
-163 476.85 USD (685 575 pips)
最大連続の勝ち:
11 (9 065.16 USD)
最大連続利益:
9 298.63 USD (8)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
67.04%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
372 (65.38%)
短いトレード:
197 (34.62%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
33.06 USD
平均利益:
828.59 USD
平均損失:
-468.42 USD
最大連続の負け:
23 (-8 248.59 USD)
最大連続損失:
-8 628.71 USD (14)
月間成長:
-6.81%
年間予想:
-82.64%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
14 423.08 USD
最大の:
24 448.90 USD (66.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
55.09% (24 448.90 USD)
エクイティによる:
3.68% (2 068.16 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-353
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|206
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-334
|CHFJPY
|-781
|NZDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-170
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|64K
|GBPJPY
|2.1K
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|USDCAD
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +2 689.20 USD
最悪のトレード: -1 510 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +9 065.16 USD
最大連続損失: -8 248.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
284 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
58%
0
0
USD
USD
53K
USD
USD
32
0%
569
38%
67%
1.11
33.06
USD
USD
55%
1:50