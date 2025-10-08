SinaisSeções
Rici Nugrah Putra

Richie nabati

Rici Nugrah Putra
0 comentários
Confiabilidade
32 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 58%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
569
Negociações com lucro:
220 (38.66%)
Negociações com perda:
349 (61.34%)
Melhor negociação:
2 689.20 USD
Pior negociação:
-1 510.20 USD
Lucro bruto:
182 289.77 USD (755 730 pips)
Perda bruta:
-163 476.85 USD (685 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (9 065.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 298.63 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
67.04%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
372 (65.38%)
Negociações curtas:
197 (34.62%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
33.06 USD
Lucro médio:
828.59 USD
Perda média:
-468.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-8 248.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 628.71 USD (14)
Crescimento mensal:
-6.81%
Previsão anual:
-82.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 423.08 USD
Máximo:
24 448.90 USD (66.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.09% (24 448.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (2 068.16 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 539
GBPJPY 6
EURJPY 6
USDJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
CHFJPY 3
NZDJPY 3
USDCAD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 17K
GBPJPY -353
EURJPY 1.4K
USDJPY 206
AUDJPY -10
CADJPY -334
CHFJPY -781
NZDJPY 1.5K
USDCAD -170
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 64K
GBPJPY 2.1K
EURJPY 2.8K
USDJPY 527
AUDJPY 0
CADJPY -1K
CHFJPY -1K
NZDJPY 3K
USDCAD -400
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +2 689.20 USD
Pior negociação: -1 510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +9 065.16 USD
Máxima perda consecutiva: -8 248.59 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
AM-UK-Live
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 4
LiqCon-Live2
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
284 mais ...
Sem comentários
2025.10.22 08:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 16:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 07:27
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 10:25
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 1.4% of days out of 143 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.09 10:25
A large drawdown may occur on the account again
