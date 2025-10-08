- Crescimento
Negociações:
569
Negociações com lucro:
220 (38.66%)
Negociações com perda:
349 (61.34%)
Melhor negociação:
2 689.20 USD
Pior negociação:
-1 510.20 USD
Lucro bruto:
182 289.77 USD (755 730 pips)
Perda bruta:
-163 476.85 USD (685 575 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (9 065.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
9 298.63 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
67.04%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
372 (65.38%)
Negociações curtas:
197 (34.62%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
33.06 USD
Lucro médio:
828.59 USD
Perda média:
-468.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-8 248.59 USD)
Máxima perda consecutiva:
-8 628.71 USD (14)
Crescimento mensal:
-6.81%
Previsão anual:
-82.64%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
14 423.08 USD
Máximo:
24 448.90 USD (66.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
55.09% (24 448.90 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.68% (2 068.16 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|539
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|6
|USDJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|CHFJPY
|3
|NZDJPY
|3
|USDCAD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|17K
|GBPJPY
|-353
|EURJPY
|1.4K
|USDJPY
|206
|AUDJPY
|-10
|CADJPY
|-334
|CHFJPY
|-781
|NZDJPY
|1.5K
|USDCAD
|-170
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|64K
|GBPJPY
|2.1K
|EURJPY
|2.8K
|USDJPY
|527
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-1K
|CHFJPY
|-1K
|NZDJPY
|3K
|USDCAD
|-400
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +2 689.20 USD
Pior negociação: -1 510 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +9 065.16 USD
Máxima perda consecutiva: -8 248.59 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 4
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
