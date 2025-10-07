- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
299 (86.16%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (13.83%)
En iyi işlem:
2 413 395.53 IDR
En kötü işlem:
-1 342 264.41 IDR
Brüt kâr:
14 845 379.61 IDR (2 251 970 pips)
Brüt zarar:
-8 315 300.39 IDR (1 184 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 327 148.79 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
3 909 584.80 IDR (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
171 (49.28%)
Satış işlemleri:
176 (50.72%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
18 818.67 IDR
Ortalama kâr:
49 650.10 IDR
Ortalama zarar:
-173 235.42 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 442 040.12 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 442 040.12 IDR (6)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
38.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135 931.96 IDR
Maksimum:
3 442 040.12 IDR (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (3 442 040.12 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|347
|
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|BTCUSD
|658
|
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 413 395.53 IDR
En kötü işlem: -1 342 264 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 327 148.79 IDR
Maksimum ardışık zarar: -3 442 040.12 IDR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
