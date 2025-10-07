SinyallerBölümler
Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 3%
Exness-Real18
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
347
Kârla kapanan işlemler:
299 (86.16%)
Zararla kapanan işlemler:
48 (13.83%)
En iyi işlem:
2 413 395.53 IDR
En kötü işlem:
-1 342 264.41 IDR
Brüt kâr:
14 845 379.61 IDR (2 251 970 pips)
Brüt zarar:
-8 315 300.39 IDR (1 184 691 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
37 (1 327 148.79 IDR)
Maksimum ardışık kâr:
3 909 584.80 IDR (8)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
93
Ort. tutma süresi:
44 dakika
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
171 (49.28%)
Satış işlemleri:
176 (50.72%)
Kâr faktörü:
1.79
Beklenen getiri:
18 818.67 IDR
Ortalama kâr:
49 650.10 IDR
Ortalama zarar:
-173 235.42 IDR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-3 442 040.12 IDR)
Maksimum ardışık zarar:
-3 442 040.12 IDR (6)
Aylık büyüme:
3.17%
Yıllık tahmin:
38.50%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135 931.96 IDR
Maksimum:
3 442 040.12 IDR (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (3 442 040.12 IDR)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 IDR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 658
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 413 395.53 IDR
En kötü işlem: -1 342 264 IDR
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 327 148.79 IDR
Maksimum ardışık zarar: -3 442 040.12 IDR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
İnceleme yok
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
