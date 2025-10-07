- 자본
- 축소
트레이드:
1 646
이익 거래:
1 396 (84.81%)
손실 거래:
250 (15.19%)
최고의 거래:
4 780 232.90 IDR
최악의 거래:
-1 960 406.96 IDR
총 수익:
108 936 101.73 IDR (11 727 842 pips)
총 손실:
-70 412 677.45 IDR (8 618 661 pips)
연속 최대 이익:
37 (1 327 148.79 IDR)
연속 최대 이익:
9 584 225.47 IDR (24)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
20.74%
최대 입금량:
2.14%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
109
평균 유지 시간:
49 분
회복 요인:
4.52
롱(주식매수):
786 (47.75%)
숏(주식차입매도):
860 (52.25%)
수익 요인:
1.55
기대수익:
23 404.27 IDR
평균 이익:
78 034.46 IDR
평균 손실:
-281 650.71 IDR
연속 최대 손실:
7 (-8 524 196.46 IDR)
연속 최대 손실:
-8 524 196.46 IDR (7)
월별 성장률:
3.18%
연간 예측:
38.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
135 931.96 IDR
최대한의:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
자본금별:
8.51% (18 930 313.59 IDR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1646
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|BTCUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|BTCUSD
|3.2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 780 232.90 IDR
최악의 거래: -1 960 407 IDR
연속 최대 이익: 24
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +1 327 148.79 IDR
연속 최대 손실: -8 524 196.46 IDR
리뷰 없음
