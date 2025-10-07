SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Goldracing2293
Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
16 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 14%
Exness-Real18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 521
Gewinntrades:
1 295 (85.14%)
Verlusttrades:
226 (14.86%)
Bester Trade:
4 780 232.90 IDR
Schlechtester Trade:
-1 960 406.96 IDR
Bruttoprofit:
96 827 918.12 IDR (10 915 631 pips)
Bruttoverlust:
-62 451 859.52 IDR (7 860 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (1 327 148.79 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 584 225.47 IDR (24)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
18.16%
Max deposit load:
2.14%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
4.03
Long-Positionen:
740 (48.65%)
Short-Positionen:
781 (51.35%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
22 600.96 IDR
Durchschnittlicher Profit:
74 770.59 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-276 335.66 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 524 196.46 IDR (7)
Wachstum pro Monat :
3.02%
Jahresprognose:
36.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135 931.96 IDR
Maximaler:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
Kapital:
8.51% (18 930 313.59 IDR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 1521
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD 3.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 780 232.90 IDR
Schlechtester Trade: -1 960 407 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 327 148.79 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 524 196.46 IDR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
