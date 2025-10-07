- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 521
Gewinntrades:
1 295 (85.14%)
Verlusttrades:
226 (14.86%)
Bester Trade:
4 780 232.90 IDR
Schlechtester Trade:
-1 960 406.96 IDR
Bruttoprofit:
96 827 918.12 IDR (10 915 631 pips)
Bruttoverlust:
-62 451 859.52 IDR (7 860 601 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (1 327 148.79 IDR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
9 584 225.47 IDR (24)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
18.16%
Max deposit load:
2.14%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
107
Durchschn. Haltezeit:
47 Minuten
Erholungsfaktor:
4.03
Long-Positionen:
740 (48.65%)
Short-Positionen:
781 (51.35%)
Profit-Faktor:
1.55
Mathematische Gewinnerwartung:
22 600.96 IDR
Durchschnittlicher Profit:
74 770.59 IDR
Durchschnittlicher Verlust:
-276 335.66 IDR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 524 196.46 IDR (7)
Wachstum pro Monat :
3.02%
Jahresprognose:
36.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
135 931.96 IDR
Maximaler:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
Kapital:
8.51% (18 930 313.59 IDR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1521
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|3.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +4 780 232.90 IDR
Schlechtester Trade: -1 960 407 IDR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 24
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 327 148.79 IDR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 524 196.46 IDR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
Hejejjeje
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
14%
0
0
USD
USD
440M
IDR
IDR
16
100%
1 521
85%
18%
1.55
22 600.96
IDR
IDR
9%
1:500