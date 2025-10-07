- 成長
トレード:
1 509
利益トレード:
1 287 (85.28%)
損失トレード:
222 (14.71%)
ベストトレード:
4 780 232.90 IDR
最悪のトレード:
-1 960 406.96 IDR
総利益:
95 069 903.26 IDR (10 728 402 pips)
総損失:
-61 157 424.67 IDR (7 737 121 pips)
最大連続の勝ち:
37 (1 327 148.79 IDR)
最大連続利益:
9 584 225.47 IDR (24)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
17.16%
最大入金額:
2.14%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
109
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
3.98
長いトレード:
735 (48.71%)
短いトレード:
774 (51.29%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
22 473.48 IDR
平均利益:
73 869.39 IDR
平均損失:
-275 483.89 IDR
最大連続の負け:
7 (-8 524 196.46 IDR)
最大連続損失:
-8 524 196.46 IDR (7)
月間成長:
2.93%
年間予想:
35.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
135 931.96 IDR
最大の:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
エクイティによる:
8.51% (18 930 313.59 IDR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1509
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|3.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 780 232.90 IDR
最悪のトレード: -1 960 407 IDR
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 327 148.79 IDR
最大連続損失: -8 524 196.46 IDR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
