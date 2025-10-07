シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Goldracing2293
Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
レビュー0件
信頼性
16週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 14%
Exness-Real18
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 509
利益トレード:
1 287 (85.28%)
損失トレード:
222 (14.71%)
ベストトレード:
4 780 232.90 IDR
最悪のトレード:
-1 960 406.96 IDR
総利益:
95 069 903.26 IDR (10 728 402 pips)
総損失:
-61 157 424.67 IDR (7 737 121 pips)
最大連続の勝ち:
37 (1 327 148.79 IDR)
最大連続利益:
9 584 225.47 IDR (24)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
17.16%
最大入金額:
2.14%
最近のトレード:
3 分前
1週間当たりの取引:
109
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
3.98
長いトレード:
735 (48.71%)
短いトレード:
774 (51.29%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
22 473.48 IDR
平均利益:
73 869.39 IDR
平均損失:
-275 483.89 IDR
最大連続の負け:
7 (-8 524 196.46 IDR)
最大連続損失:
-8 524 196.46 IDR (7)
月間成長:
2.93%
年間予想:
35.57%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
135 931.96 IDR
最大の:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
エクイティによる:
8.51% (18 930 313.59 IDR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 1509
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 3.4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 3.1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 780 232.90 IDR
最悪のトレード: -1 960 407 IDR
最大連続の勝ち: 24
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +1 327 148.79 IDR
最大連続損失: -8 524 196.46 IDR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
レビューなし
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
