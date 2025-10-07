- Incremento
Total de Trades:
1 487
Transacciones Rentables:
1 268 (85.27%)
Transacciones Irrentables:
219 (14.73%)
Mejor transacción:
4 780 232.90 IDR
Peor transacción:
-1 960 406.96 IDR
Beneficio Bruto:
94 499 474.36 IDR (10 641 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-61 126 411.19 IDR (7 734 618 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (1 327 148.79 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
9 584 225.47 IDR (24)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
17.16%
Carga máxima del depósito:
2.14%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
103
Tiempo medio de espera:
46 minutos
Factor de Recuperación:
3.92
Transacciones Largas:
729 (49.02%)
Transacciones Cortas:
758 (50.98%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
22 443.22 IDR
Beneficio medio:
74 526.40 IDR
Pérdidas medias:
-279 116.03 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 524 196.46 IDR (7)
Crecimiento al mes:
2.95%
Pronóstico anual:
35.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
135 931.96 IDR
Máxima:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Reducción relativa:
De balance:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
De fondos:
8.51% (18 930 313.59 IDR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1487
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BTCUSD
|3.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BTCUSD
|3M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Mejor transacción: +4 780 232.90 IDR
Peor transacción: -1 960 407 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 327 148.79 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -8 524 196.46 IDR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
