Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 comentarios
Fiabilidad
15 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 13%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 487
Transacciones Rentables:
1 268 (85.27%)
Transacciones Irrentables:
219 (14.73%)
Mejor transacción:
4 780 232.90 IDR
Peor transacción:
-1 960 406.96 IDR
Beneficio Bruto:
94 499 474.36 IDR (10 641 352 pips)
Pérdidas Brutas:
-61 126 411.19 IDR (7 734 618 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (1 327 148.79 IDR)
Beneficio máximo consecutivo:
9 584 225.47 IDR (24)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
17.16%
Carga máxima del depósito:
2.14%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
103
Tiempo medio de espera:
46 minutos
Factor de Recuperación:
3.92
Transacciones Largas:
729 (49.02%)
Transacciones Cortas:
758 (50.98%)
Factor de Beneficio:
1.55
Beneficio Esperado:
22 443.22 IDR
Beneficio medio:
74 526.40 IDR
Pérdidas medias:
-279 116.03 IDR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-8 524 196.46 IDR (7)
Crecimiento al mes:
2.95%
Pronóstico anual:
35.83%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
135 931.96 IDR
Máxima:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Reducción relativa:
De balance:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
De fondos:
8.51% (18 930 313.59 IDR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 1487
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 3.4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD 3M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 780 232.90 IDR
Peor transacción: -1 960 407 IDR
Máximo de ganancias consecutivas: 24
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +1 327 148.79 IDR
Pérdidas máximas consecutivas: -8 524 196.46 IDR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
No hay comentarios
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.