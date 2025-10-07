信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Goldracing2293
Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0条评论
可靠性
15
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 13%
Exness-Real18
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 478
盈利交易:
1 261 (85.31%)
亏损交易:
217 (14.68%)
最好交易:
4 780 232.90 IDR
最差交易:
-1 960 406.96 IDR
毛利:
93 982 753.10 IDR (10 578 745 pips)
毛利亏损:
-60 877 653.29 IDR (7 713 068 pips)
最大连续赢利:
37 (1 327 148.79 IDR)
最大连续盈利:
9 584 225.47 IDR (24)
夏普比率:
0.07
交易活动:
17.16%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
3.88
长期交易:
724 (48.99%)
短期交易:
754 (51.01%)
利润因子:
1.54
预期回报:
22 398.58 IDR
平均利润:
74 530.34 IDR
平均损失:
-280 542.18 IDR
最大连续失误:
7 (-8 524 196.46 IDR)
最大连续亏损:
-8 524 196.46 IDR (7)
每月增长:
2.94%
年度预测:
35.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
135 931.96 IDR
最大值:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
相对跌幅:
结余:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
净值:
8.51% (18 930 313.59 IDR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 1478
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 2.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 780 232.90 IDR
最差交易: -1 960 407 IDR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 327 148.79 IDR
最大连续亏损: -8 524 196.46 IDR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
没有评论
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
