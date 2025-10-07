- 成长
交易:
1 478
盈利交易:
1 261 (85.31%)
亏损交易:
217 (14.68%)
最好交易:
4 780 232.90 IDR
最差交易:
-1 960 406.96 IDR
毛利:
93 982 753.10 IDR (10 578 745 pips)
毛利亏损:
-60 877 653.29 IDR (7 713 068 pips)
最大连续赢利:
37 (1 327 148.79 IDR)
最大连续盈利:
9 584 225.47 IDR (24)
夏普比率:
0.07
交易活动:
17.16%
最大入金加载:
2.14%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
109
平均持有时间:
46 分钟
采收率:
3.88
长期交易:
724 (48.99%)
短期交易:
754 (51.01%)
利润因子:
1.54
预期回报:
22 398.58 IDR
平均利润:
74 530.34 IDR
平均损失:
-280 542.18 IDR
最大连续失误:
7 (-8 524 196.46 IDR)
最大连续亏损:
-8 524 196.46 IDR (7)
每月增长:
2.94%
年度预测:
35.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
135 931.96 IDR
最大值:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
相对跌幅:
结余:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
净值:
8.51% (18 930 313.59 IDR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1478
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|2.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 780 232.90 IDR
最差交易: -1 960 407 IDR
最大连续赢利: 24
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +1 327 148.79 IDR
最大连续亏损: -8 524 196.46 IDR
