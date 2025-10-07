- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
299 (86.16%)
Loss Trade:
48 (13.83%)
Best Trade:
2 413 395.53 IDR
Worst Trade:
-1 342 264.41 IDR
Profitto lordo:
14 845 379.61 IDR (2 251 970 pips)
Perdita lorda:
-8 315 300.39 IDR (1 184 691 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 327 148.79 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
3 909 584.80 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
171 (49.28%)
Short Trade:
176 (50.72%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
18 818.67 IDR
Profitto medio:
49 650.10 IDR
Perdita media:
-173 235.42 IDR
Massime perdite consecutive:
6 (-3 442 040.12 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 442 040.12 IDR (6)
Crescita mensile:
3.17%
Previsione annuale:
38.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135 931.96 IDR
Massimale:
3 442 040.12 IDR (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (3 442 040.12 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|347
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|658
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|1.1M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
|
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
Hejejjeje
Non ci sono recensioni