Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 3%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
347
Profit Trade:
299 (86.16%)
Loss Trade:
48 (13.83%)
Best Trade:
2 413 395.53 IDR
Worst Trade:
-1 342 264.41 IDR
Profitto lordo:
14 845 379.61 IDR (2 251 970 pips)
Perdita lorda:
-8 315 300.39 IDR (1 184 691 pips)
Vincite massime consecutive:
37 (1 327 148.79 IDR)
Massimo profitto consecutivo:
3 909 584.80 IDR (8)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
93
Tempo di attesa medio:
44 minuti
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
171 (49.28%)
Short Trade:
176 (50.72%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
18 818.67 IDR
Profitto medio:
49 650.10 IDR
Perdita media:
-173 235.42 IDR
Massime perdite consecutive:
6 (-3 442 040.12 IDR)
Massima perdita consecutiva:
-3 442 040.12 IDR (6)
Crescita mensile:
3.17%
Previsione annuale:
38.50%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135 931.96 IDR
Massimale:
3 442 040.12 IDR (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (3 442 040.12 IDR)
Per equità:
0.00% (0.00 IDR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 347
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 658
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 1.1M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
500K 1M 1.5M 2M 2.5M 3M 3.5M 4M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 413 395.53 IDR
Worst Trade: -1 342 264 IDR
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 327 148.79 IDR
Massima perdita consecutiva: -3 442 040.12 IDR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
Non ci sono recensioni
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
