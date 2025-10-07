- Прирост
Всего трейдов:
1 461
Прибыльных трейдов:
1 250 (85.55%)
Убыточных трейдов:
211 (14.44%)
Лучший трейд:
4 780 232.90 IDR
Худший трейд:
-1 960 406.96 IDR
Общая прибыль:
92 190 441.10 IDR (10 397 824 pips)
Общий убыток:
-59 669 411.23 IDR (7 602 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (1 327 148.79 IDR)
Макс. прибыль в серии:
9 584 225.47 IDR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
17.16%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
3.82
Длинных трейдов:
716 (49.01%)
Коротких трейдов:
745 (50.99%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
22 259.43 IDR
Средняя прибыль:
73 752.35 IDR
Средний убыток:
-282 793.42 IDR
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Макс. убыток в серии:
-8 524 196.46 IDR (7)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135 931.96 IDR
Максимальная:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
По эквити:
8.51% (18 930 313.59 IDR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|1461
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|2.9M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
Лучший трейд: +4 780 232.90 IDR
Худший трейд: -1 960 407 IDR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 327 148.79 IDR
Макс. убыток в серии: -8 524 196.46 IDR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ICTrading-Live29
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|7.50 × 6
|
Exness-Real16
|8.50 × 4
Hejejjeje
Нет отзывов
