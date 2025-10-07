СигналыРазделы
Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 отзывов
Надежность
15 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 13%
Exness-Real18
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 461
Прибыльных трейдов:
1 250 (85.55%)
Убыточных трейдов:
211 (14.44%)
Лучший трейд:
4 780 232.90 IDR
Худший трейд:
-1 960 406.96 IDR
Общая прибыль:
92 190 441.10 IDR (10 397 824 pips)
Общий убыток:
-59 669 411.23 IDR (7 602 266 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (1 327 148.79 IDR)
Макс. прибыль в серии:
9 584 225.47 IDR (24)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
17.16%
Макс. загрузка депозита:
2.14%
Последний трейд:
32 минуты
Трейдов в неделю:
99
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
3.82
Длинных трейдов:
716 (49.01%)
Коротких трейдов:
745 (50.99%)
Профит фактор:
1.55
Мат. ожидание:
22 259.43 IDR
Средняя прибыль:
73 752.35 IDR
Средний убыток:
-282 793.42 IDR
Макс. серия проигрышей:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Макс. убыток в серии:
-8 524 196.46 IDR (7)
Прирост в месяц:
2.87%
Годовой прогноз:
34.77%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
135 931.96 IDR
Максимальная:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
По эквити:
8.51% (18 930 313.59 IDR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 1461
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 3.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 2.9M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 780 232.90 IDR
Худший трейд: -1 960 407 IDR
Макс. серия выигрышей: 24
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +1 327 148.79 IDR
Макс. убыток в серии: -8 524 196.46 IDR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.