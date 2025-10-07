SinaisSeções
Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 comentários
Confiabilidade
16 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 14%
Exness-Real18
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 494
Negociações com lucro:
1 275 (85.34%)
Negociações com perda:
219 (14.66%)
Melhor negociação:
4 780 232.90 IDR
Pior negociação:
-1 960 406.96 IDR
Lucro bruto:
94 629 879.67 IDR (10 665 502 pips)
Perda bruta:
-61 126 411.19 IDR (7 734 618 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (1 327 148.79 IDR)
Máximo lucro consecutivo:
9 584 225.47 IDR (24)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
17.16%
Depósito máximo carregado:
2.14%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
108
Tempo médio de espera:
46 minutos
Fator de recuperação:
3.93
Negociações longas:
731 (48.93%)
Negociações curtas:
763 (51.07%)
Fator de lucro:
1.55
Valor esperado:
22 425.35 IDR
Lucro médio:
74 219.51 IDR
Perda média:
-279 116.03 IDR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-8 524 196.46 IDR)
Máxima perda consecutiva:
-8 524 196.46 IDR (7)
Crescimento mensal:
2.92%
Previsão anual:
35.51%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
135 931.96 IDR
Máximo:
8 524 196.46 IDR (3.83%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.83% (8 524 196.46 IDR)
Pelo Capital Líquido:
8.51% (18 930 313.59 IDR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 1494
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 3.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD 3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 780 232.90 IDR
Pior negociação: -1 960 407 IDR
Máximo de vitórias consecutivas: 24
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +1 327 148.79 IDR
Máxima perda consecutiva: -8 524 196.46 IDR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
Hejejjeje
Sem comentários
2025.12.04 20:02
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 11:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.22 01:50
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.07 03:32
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.07 02:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
