Jonatan Ananta Dian Pracaswara

Goldracing2293

Jonatan Ananta Dian Pracaswara
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 3%
Exness-Real18
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
347
Bénéfice trades:
299 (86.16%)
Perte trades:
48 (13.83%)
Meilleure transaction:
2 413 395.53 IDR
Pire transaction:
-1 342 264.41 IDR
Bénéfice brut:
14 845 379.61 IDR (2 251 970 pips)
Perte brute:
-8 315 300.39 IDR (1 184 691 pips)
Gains consécutifs maximales:
37 (1 327 148.79 IDR)
Bénéfice consécutif maximal:
3 909 584.80 IDR (8)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
93
Temps de détention moyen:
44 minutes
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
171 (49.28%)
Courts trades:
176 (50.72%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
18 818.67 IDR
Bénéfice moyen:
49 650.10 IDR
Perte moyenne:
-173 235.42 IDR
Pertes consécutives maximales:
6 (-3 442 040.12 IDR)
Perte consécutive maximale:
-3 442 040.12 IDR (6)
Croissance mensuelle:
3.17%
Prévision annuelle:
38.50%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135 931.96 IDR
Maximal:
3 442 040.12 IDR (1.64%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.64% (3 442 040.12 IDR)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 IDR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 347
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 658
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 1.1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 413 395.53 IDR
Pire transaction: -1 342 264 IDR
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 327 148.79 IDR
Perte consécutive maximale: -3 442 040.12 IDR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

OctaFX-Real
0.00 × 2
ICTrading-Live29
0.00 × 1
Exness-Real18
7.50 × 6
Exness-Real16
8.50 × 4
