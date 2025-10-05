- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
677
Kârla kapanan işlemler:
411 (60.70%)
Zararla kapanan işlemler:
266 (39.29%)
En iyi işlem:
2 087.54 USD
En kötü işlem:
-465.20 USD
Brüt kâr:
10 536.43 USD (189 282 pips)
Brüt zarar:
-4 910.79 USD (203 435 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (145.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 087.54 USD (1)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
7.99
Alış işlemleri:
331 (48.89%)
Satış işlemleri:
346 (51.11%)
Kâr faktörü:
2.15
Beklenen getiri:
8.31 USD
Ortalama kâr:
25.64 USD
Ortalama zarar:
-18.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-552.17 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-702.42 USD (2)
Aylık büyüme:
8.26%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
704.40 USD (1.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|208
|EURNZD
|166
|GBPNZD
|153
|GBPAUD
|150
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|4.6K
|EURNZD
|485
|GBPNZD
|294
|GBPAUD
|221
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|6.5K
|EURNZD
|-3.2K
|GBPNZD
|-13K
|GBPAUD
|-4.8K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 087.54 USD
En kötü işlem: -465 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +145.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -552.17 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MohicansMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge. Please contact WeChat：Charles_Tang11 WhatsApp：
İnceleme yok