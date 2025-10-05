- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
711
Negociações com lucro:
440 (61.88%)
Negociações com perda:
271 (38.12%)
Melhor negociação:
4 082.36 USD
Pior negociação:
-465.20 USD
Lucro bruto:
37 556.90 USD (230 500 pips)
Perda bruta:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (145.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 536.28 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
24.23%
Depósito máximo carregado:
80.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
44.41
Negociações longas:
349 (49.09%)
Negociações curtas:
362 (50.91%)
Fator de lucro:
5.99
Valor esperado:
44.00 USD
Lucro médio:
85.36 USD
Perda média:
-23.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-552.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-702.42 USD (2)
Crescimento mensal:
7.67%
Previsão anual:
93.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
704.40 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.34% (704.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.81% (5 780.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|223
|EURNZD
|176
|GBPNZD
|157
|GBPAUD
|155
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|21K
|EURNZD
|5.6K
|GBPNZD
|2.2K
|GBPAUD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|37K
|EURNZD
|-542
|GBPNZD
|-10K
|GBPAUD
|-2.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 082.36 USD
Pior negociação: -465 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +145.41 USD
Máxima perda consecutiva: -552.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real6
|3.00 × 1
|
XMGlobal-Real 24
|3.17 × 88
