Sheng Jie Tang

TJ TEC

Sheng Jie Tang
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 74%
MohicansMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
711
Negociações com lucro:
440 (61.88%)
Negociações com perda:
271 (38.12%)
Melhor negociação:
4 082.36 USD
Pior negociação:
-465.20 USD
Lucro bruto:
37 556.90 USD (230 500 pips)
Perda bruta:
-6 273.11 USD (207 090 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (145.41 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15 536.28 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
24.23%
Depósito máximo carregado:
80.64%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
3
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
44.41
Negociações longas:
349 (49.09%)
Negociações curtas:
362 (50.91%)
Fator de lucro:
5.99
Valor esperado:
44.00 USD
Lucro médio:
85.36 USD
Perda média:
-23.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-552.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-702.42 USD (2)
Crescimento mensal:
7.67%
Previsão anual:
93.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
704.40 USD (1.34%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.34% (704.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.81% (5 780.65 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 223
EURNZD 176
GBPNZD 157
GBPAUD 155
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 21K
EURNZD 5.6K
GBPNZD 2.2K
GBPAUD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 37K
EURNZD -542
GBPNZD -10K
GBPAUD -2.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 082.36 USD
Pior negociação: -465 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +145.41 USD
Máxima perda consecutiva: -552.17 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MohicansMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real6
3.00 × 1
XMGlobal-Real 24
3.17 × 88
TJ TEC EA strategy, low risk, high return. 10%~30% income monthly. The efficiency of trading is low，but once the order is opened, the profit will be huge. Please contact WeChat：Charles_Tang11  WhatsApp：  
Sem comentários
2025.12.26 11:11
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 03:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 12:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.26 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
No swaps are charged on the signal account
2025.11.17 18:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.27 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.05 14:44
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
